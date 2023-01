Así luce David Beckham con graves cicatrices en su rostro

El deportista publicó recientemente una imagen donde deja ver su cara llena de cicatrices. Pero no se preocupen seguidoras de David Beckham, el inglés no tuvo ningún accidente ni nada por el estilo; sólo hace parte la transformación que tiene que hacer para interpretar a un personaje en la película 'King Arthur: Legend of the Sword', dirigida por Guy Ritchie.

En la fotografía también se logra ver a un Beckham con una dentadura desgastada y amarilla.

La cinta, que está prevista para estrenarse el 12 de mayo, tiene como protagonistas a Charlie Hunnam, Annabelle Wallis, Hermione Corfield, Katie McGrath y Jude Law.

