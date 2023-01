Ariana Grande no podría ser más 'feliz' con Ricky Álvarez

Aunque ya ha dejado claro en varias ocasiones que no tiene intención de ofrecer demasiados detalles sobre su relación con el bailarín Ricky Álvarez, la adorable Ariana Grande no ha podido disimular, por otro lado, la felicidad y estabilidad que le brinda a diario su nueva pareja sentimental.

"Soy muy feliz, una chica realmente feliz. Llevo una vida muy saludable en todos los sentidos y creo que eso es lo único que debería importarle a la gente. Punto y final", sentenció la joven cantante a la revista Billboard.

La estrella del pop está tan emocionada con el cambio tan positivo que ha dado su vida personal desde que conociera a Ricky, que no ha dudado en utilizarle como fuente de inspiración para las canciones de su nuevo disco, 'Dangerous Woman'. De hecho, Ariana le ha dedicado directamente el tema que abre el álbum: 'Moonlight'.

"Ese es el apodo que le puso Ricky una noche, creo que después de que se dieran su primer beso. Ricky, esperó todo lo que pudo para lanzarse a besarla, porque es todo un caballero, pero cuando se armó de valor, Ariana quedó gratamente impresionada. La canción es sin duda un símbolo de lo feliz que Ariana está a su lado", reveló al mismo medio Victoria Monet, quien ha coescrito algunas canciones del disco de Ariana.

La cautela que siempre ha exhibido la estrella juvenil con respecto a su vida privada se explica, entre otras razones, con su deseo de seguir siendo la misma chica cándida y modesta que ha conquistado los corazones de medio mundo.

"Mis mejores amigos siguen siendo aquellos que conocí en el colegio, ya que me mantienen con los pies en la tierra y no dejan que me arrastre la vorágine de la fama. Soy la misma chica de siempre y ahora tengo la suerte de poder trabajar en lo que me gusta", aseguraba la intérprete recientemente.