Anuel AA quiso cambiar de look rapándose y el resultado… ¡no le gustó ni a él!

No cabe duda de que el particular peinado del puertorriqueño Anuel AA se ha convertido en toda una insignia para el artista y aunque algunos aseguren que su copete en la frente se debe a que trata de ocultar una supuesta calvicie que padece, esta vez el reguetonero decidió sorprender a sus fans con un radical cambio de look.

Por medio de un corto y gracioso video en su cuenta de Instagram el artista hizo público su cambio en el que ahora luce su cabeza rapada, que, a juzgar por lo que dice en el video, parece que fue de poco agrado para el mismo Anuel.

En el clip, Anuel aparece sentado el comedor de su casa cenando, mientras le agradece a Dios por sus alimentos, en seguida de manera jocosa reza porque su cabello vuelva a crecer.

“Dios mío gracias por esta comida, gracias porque he sido el mejor reguetonero y el mejor ‘trapero’ vivo… Dios mío por favor que me crezca el pelo, que me crezca el pelo por favor”, reza el puertorriqueño.

Usuarios de inmediato comenzaron a comentar su nuevo corte, la mayoría bromeando por su frente y amplias entradas en su cabeza, asegurando que su esta sería la verdadera razón de su antiguo copete.

“¿Real hasta la frente?” – “En serio ese eres tú…” – “Ni el estadio azteca tiene esas porterías”- “Siempre Con la FRENTE en alto???” – “Ahora dímelo de frente ?” – “Tiene más entradas que un metro”, fueron algunos de los comentarios.

