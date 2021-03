Angelina Jolie reúne pruebas por violencia doméstica contra Brad Pitt

El actor estadounidense Brad Pitt vuelve a estar en el ojo del huracán' luego de que se diera a conocer que su exesposa, Angelina Jolie , presentó unos documentos en los que asegura tener pruebas para demostrar que su familia fue víctima de violencia doméstica, razón por la cual decidió poner fin a su relación en el 2016.

Además, el documento que proporcionó la ganadora del Óscar a las autoridades contiene el testimonio de sus seis hijos que respaldarían su versión de los hechos, lo que enciende nuevamente la polémica frente al también productor de Hollywood.

Esta no sería la primera vez que Pitt se vería involucrado en este tipo de escándalos, ya que hace aproximadamente cinco años, el hombre fue investigado por el Departamento de Servicios para niños y Familias y por el FBI luego de recibir una denuncia de Jolie por supuesta violencia verbal y física; no obstante, no se pudo constatar la información.

Desde entonces ambos están peleando por quedarse con la custodia de sus hijos. Los niños han permanecido bajo la custodia de la intérprete de 'Maléfica', pero su padre tiene la posibilidad de visitarlos regularmente, a excepción de Maddox, quien ya no habla con él por una fuerte discusión que tuvieron y hasta ha pensado en quitarse su apellido.

Angelina ha mencionado en diferentes oportunidades que su exesposo es un mal ejemplo ya que tiene adicciones al alcohol, drogas y también posee problemas de ira, de manera que el hombre ha buscado, junto con sus abogados, una fuerte defensa para ganar la batalla legal.

En ese sentido, tiene preparados veintiún testigos entre los que se destacan psicólogos, guardas de seguridad, niñeras, asistentes personales y amigos cercanos a la familia que darían una versión favorable para él, mientras que Jolie tiene cinco personas externas que le ayudarían a ganar el juicio.