Amber Heard ya tiene preparada su defensa contra Johnny Depp ante un juez

La guerra entre Johnny Depp y Amber Heard continúa mientras ambos actores intentan que ni su reputación ni su bolsillo salgan excesivamente malparados de su mediático proceso de divorcio. Este viernes se celebrará en Los Ángeles la primera vista que enfrentará al exmatrimonio por primera vez en un juzgado, a la que Amber acudirá con dos amigas -la fotógrafa iO Tillett Wright y la actriz Raquel Rose Pennington-, quienes aportarán pruebas de la tóxica relación que existía entre los actores y de las supuestas agresiones de Johnny Depp.

El objetivo de la intérprete es conseguir así que la orden de alejamiento temporal interpuesta por un juez contra su exmarido se convierta en permanente.

"Amber y dos de sus amigas van a testificar bajo juramento acerca de lo que pasó exactamente con Depp. Esto pondrá fin a las especulaciones sobre la falsedad de la historia y las afirmaciones de los abogados de Depp, que aseguran que lo único que quiere [Amber] es dinero", cuenta una fuente a Page Six.

iO Tillett Wright ya presentó a principios de esta semana ante el juzgado una declaración firmada sobre la agresión de la que supuestamente fue testigo el pasado 21 de mayo mientras mantenía una conversación telefónica con Amber durante la que escuchó a Johnny gritarle "encolerizado", tras lo cual decidió alertar a las autoridades para proteger a su amiga.

"Escuché a Johnny gritar violentamente, parecía encolerizado. Y a Amber llorando y suplicándole que parase de atacarla... Llamé al 911 para salvarle la vida a Amber", cuenta en los documentos la fotógrafa.

No obstante, cabe la posibilidad de que este viernes los dos intérpretes no lleguen a cruzarse en el juzgado, ya que los abogados de Johnny Depp le habrían aconsejado que no acuda a la vista -a la que no está obligado a asistir ya que no tiene que declarar- para evitar incriminarse a sí mismo de cara a posibles acusaciones que su exmujer pueda realizar contra él en un futuro.

Varios medios afirman ahora que lo más probable es que la estrella de Hollywood -que se ha refugiado en la isla privada que posee en el Caribe- ignore la invitación de los abogados de Amber, que le han instado a acudir como oyente.

Este martes Amber decidió retirar su petición para recibir una pensión de manutención del actor -una cuestión que también iba a resolverse este viernes- para que la vista se centrase únicamente en consolidar la orden de alejamiento temporal que obtuvo el mes pasado contra Johnny Depp, y que por el momento obliga a su exmarido a permanecer a 100 yardas (91 metros) de ella.

Basándose en los ingresos del actor, que ganó 30 millones de dólares el año pasado, la texana había exigido una pensión de un millón de dólares al mes.

