Amanda Seyfried pasará por el altar con Thomas Sadoski

La actriz Amanda Seyfried (30) se prepara ya para iniciar una nueva etapa junto a su pareja Thomas Sadoski después de que este le pidiera matrimonio hace escasos días en la más estricta intimidad, ya que la intérprete ha sido vista recientemente luciendo un llamativo anillo en su mano izquierda que da a entender que su respuesta ha sido claramente afirmativa.

"Tommy y Amanda están comprometidos, pero solamente quisieron compartir la feliz noticia con su familia y sus mejores amigos", reveló una fuente a la revista Us Weekly.

Aunque las primeras informaciones sobre la relación sentimental entre los dos actores surgieron el pasado mes de marzo, cuando ambos rodaban juntos la película 'The Last Word', el romance no habría dejado de ganar intensidad en estos seis meses escasos que llevan juntos, hasta el punto de que ahora llevará a la famosa artista a contraer matrimonio por primera vez tras dos historias de amor fallidas con Justin Long y Dominic Cooper. Sin embargo, esta será la segunda vez que Thomas pasa por el altar, tras un matrimonio de ocho años junto a Kimberly Hope.

La chispa del amor entre Amanda Seyfried y Thomas Sadoski surgió hace medio año pese a que el idilio no fue definitivamente confirmado hasta mayo, cuando precisamente se cumplía un año de su primer encuentro en la obra de teatro 'The Way We Get By', un trabajo que, entre otras cosas, les sirvió para forjar una estrecha amistad.

Ahora que la guapa intérprete se convertirá en una mujer casada, le vendría bien recordar que hace menos de un año revelaba públicamente que no tenía intención alguna de vestir de blanco en el hipotético -ya real- caso de que se animara a protagonizar una boda de ensueño.

"Me he casado tantas veces en mi vida, en el cine, claro está, que no quiero un vestido blanco. Ya he llevado demasiados en todo este tiempo. Pero lo importante de una boda, en mi opinión, no tiene tanto que ver con la ceremonia como con el nivel de compromiso que el matrimonio requiere. Es como tener hijos, ¿verdad?", reflexionaba en una entrevista a E! Online.

Por: Bang Showbiz