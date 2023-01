¡Adiós! Lindsay Lohan y Egor Tarabasov cancelan su compromiso matrimonial

Tras una tensa semana en la que Lindsay Lohan ha acusado a su pareja, el millonario ruso Egor Tarabasov, de haberle sido infiel e incluso de haberle intentado estrangular durante un altercado doméstico que tuvo lugar en la madrugada del sábado, ambos habrían decidido finalmente poner fin a su compromiso matrimonial y también a su período de convivencia en la mansión de Londres que compartían hasta ayer martes.

"Se están tomando un descanso hasta que las cosas se aclaren y la situación vuelva a la calma. Lindsay no quiere verlo en su casa de Knightsbridge [exclusivo barrio de Londres] por ahora, por lo que Egor ya ha recogido sus cosas y se trasladará a otro sitio", reveló una fuente al diario The New York Post.

Publicidad

Aunque por el momento ambos se resisten a confirmar públicamente la ruptura, sea esta temporal o definitiva, desde el círculo de allegados a la controvertida intérprete se asegura que Lindsay se encuentra en estos momentos "muy apenada" por el dramático desenlace que habría tenido su última relación sentimental, ya que la actriz estaba convencida de que su nueva etapa en Londres le serviría precisamente para terminar definitivamente con su caótica trayectoria en el terreno amoroso.

"Después de mudarse a Londres y conocer a Egor, Lindsay pensaba que por fin había sido capaz de enterrar sus demonios para comenzar una vida mucho más estable. Estaba segura de que ya estaba preparada para comprometerse y formar una familia, pero al final, desgraciadamente, ha vuelto a la casilla de salida. Está muy apenada", explicó un amigo de la artista al mismo diario.

Ayer martes, la estrella de Hollywood quiso disculparse ante sus seguidores de las redes sociales por haberles hecho partícipes de los últimos baches que ha atravesado últimamente, al tiempo que les tranquilizaba haciendo hincapié en que el apoyo de sus amigos le estaba ayudando a sobrellevar mejor el desengaño vivido con Egor.

"Queridos amigos, no se preocupen, que estoy bien. En estos momentos me estoy tomando algo de tiempo para mí y para mis amigos. Siento que hayan tenido que ser testigos de algunas situaciones de mi vida privada que no son nada agradables. Todos cometemos errores y a veces reaccionamos como lo hacemos por culpa del miedo y la inseguridad. Mi problema es que los asuntos de mi ámbito más íntimo siempre acaban trascendiendo públicamente", escribía en su cuenta de Instagram.