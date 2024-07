Actor colombiano se convirtió en un mercenario de Ucrania tras presentar dificultades económicas

Debido a una crisis económica, el reconocido actor colombiano Alejandro Guerrero decidió abandonar Colombia para irse a Ucrania a trabajar como mercenario. En diálogo con una famosa emisora, el hombre se sinceró sobre su situación y explicó que una de las principales razones por las que tomó esta decisión fue porque debía hacerse cargo de su hija.

"Hace muchos años estuve en el Ejército. Aquí llegué por necesidad porque, no es un secreto, para nosotros los artistas salir adelante en Colombia es muy difícil", explicó el intérprete de 50 años que ha estado en producciones de Caracol Televisión como Tu Voz Estéreo.

Mira también: Una mirada en Ucrania: ¿Qué sigue para este país al cumplirse un año de la invasión rusa?

Según explicó, se vio en la necesidad de buscar grupos de voluntarios extranjeros que quisieran unirse a las tropas que enfrentan a los grupos rusos. Fue de esta forma como llegó a firmar un contrato con una duración de tres años. Sin embargo, cambió totalmente de opinión al enfrentarse directamente a la guerra y rodearse de gente muerta y con serias lesiones en sus cuerpos.

"Usted recibe un básico de 500 dólares, el cual he recibido dos veces. Acá usted se viene a enterar que recibe tres mil dólares únicamente si llega a la posición indicada. En mi caso, no lo hemos podido lograr. (...) Si usted se llega a enfermar, usted tiene que comprar su medicina", señaló.

No te pierdas: Ucrania, el ajedrez de la guerra: un especial sobre el conflicto que tiene al mundo en vilo

Publicidad

Asimismo, le recomendó a las personas que están atravesando por la misma situación, pensar dos veces en lo que van a hacer antes de tomar una decisión de estas, pues plantea que hay muchas fallas "administrativas, operativas y tecnológicas" que podrían poner en riesgo a los trabajadores.

Por último, lloró y se mostró muy preocupado por su futuro, pues, aunque creía que lo compensarían por presentar algún tipo de daño en los enfrentamientos, se enteró de que es muy difícil conseguir una remuneración para su hija.

Te puede interesar: Ucraniano logra saltar entre dos camiones en movimiento a 5 metros de distancia

Publicidad

"Nadie puede juzgar su camino recorrido si no ha usado sus mismos zapatos. Nadie sabe con la sed que otro vive", finalizó para la W Radio.