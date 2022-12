"A veces la persona con la que uno está es perfecta, pero no para uno": Maía

El 2014 empieza para Maía con pie derecho, pues se encuentra lanzando una edición especial de su álbum "Instinto", una recopilación de canciones como " Antídoto ", "No Quererte", " Hoy " y "He Tenido Que Aprender".



Esto muestra una faceta más pop, de canciones interpretadas con pasión, mostrando una mujer de sentimientos profundos y sinceros .

El disco, contó con la colaboración de grandes compositores como Claudia Brant, Fernando Osorio, Yasmil Marrufo, Nacho Maño, Daniel Roa, Las Martí y quienes se preocuparon por aportar temas que de una u otra manera reflejan el sentimiento y la madurez artística que ha alcanzado MAÍA a través de su trayectoria musical.



Por otro lado, la interprete y ex líder de La Pista no pierde contacto con sus pupilos de BNF y aunque ya no están todos juntos, pues por cuestiones laborales se han separado, Maía cada vez que viaja a Medellín los visita y mientras está en otras partes de Colombia, se comunica a través de su celular por medio de mensajes y teleconferencias.



Finalmente la artista nos adelantó que iniciará la grabación de su nuevo proyecto a mediados de este año y viene cargado de emociones inspiradas en su ruptura sentimental porque como afirma ella “a veces la persona con la que uno está es perfecta, pero no perfecta para uno”.



