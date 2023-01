A Perrie Edwards le gustan los chicos 'divertidos y espontáneos'

'Era un idiota y yo lo sabía': Perrie Edwards : ¿lo dirá por Zayn Malik?

Aunque ha logrado erigirse como una destacada estrella del pop, en el fondo la componente de 'Little Mix' Perrie Edwards -exnovia de Zayn Malik - es una chica caracterizada por su timidez, por eso le gustaría conocer a un joven simpático y extrovertido que sepa cómo sorprenderla.

"Soy bastante tímida en todo el tema de las citas. No es que haya tenido demasiadas, la verdad, pero sí he tenido algunas muy buenas en su momento. Me gusta que un chico me haga reír y sea espontáneo", aseguró la joven a la revista OK!

Aunque ahora mismo se encuentre soltera, Perrie tiene muy claro cómo sería el hombre ideal que conquistaría rápidamente su corazón.

"Me gusta que la gente sea 100% genuina y que no le dé miedo hacer locuras o cosas diferentes y divertidas. No me gustan las típicas citas que consisten en ir a algún restaurante elegante, eso me pone nerviosa. Prefiero ir a jugar a los bolos o algo así", explicó la artista británica.

La intérprete ha conseguido recomponer su vida después de poner fin a una relación de dos años con Zayn que, en su momento, estuvo a punto de llevarles al altar.

"Me lo estoy pasando fenomenal. Bromeamos mucho con los chicos en la discoteca. Me encanta salir de fiesta. Me siento genial y ahora mismo estoy en un buen momento. Y tengo un peinado nuevo", explicaba Perrie al periódico Daily Mirror.

Por: Bang Showbiz