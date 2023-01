A Los rebuscadores les hace falta su 'pollo' para competir en Asia Express

Para ver todas las aventuras de Los rebuscadores en Asia Express entra aquí

La historia de esta dupla inicia hace 20 años en el Colegio, desde aquella época Jairo interpretaba a su ídolo Michael Jackson, no solo por su similitud física sino por su manera de bailar. Se hicieron amigos jugando fútbol y la rumba los mantuvo juntos hasta ahora. Originalmente el combo se compone por un amigo más, eran el trío maravilla hasta que su amigo decidió casarse y le tocó ajuiciarse, dejando a Jairo y Eliseo solos por lo que ahora lo remplazan con un pollo que cargan a todas partes.

Actualmente están creando una empresa de eventos porque han logrado que la fiesta y sus amigos sean el mejor negocio porque les dan para vivir. Han paseado juntos sin dinero y siempre están pelados. Fueron a Montañita, Ecuador de mochila, dice que les quedó 'chiquito' para toda la 'lora' que dieron, fueron la sensación entre tanto extranjero y con su show lograron levantar el dinero suficiente para darse un paseo de lujo.

Nombre: Jairo Enrique Candelo

Edad: 30 años

Ciudad: Cali

Ocupación: Bartender

Ama la noche, la rumba y la diversión. Sale con diferentes amigas pero no tiene novia hace 6 años por convicción. Su última relación duró 4 años, cree que no todas se aguantan su estilo de vida nocturna. Estudió administración de negocios y coctelería, oficios que ha sabido combinar, sumándole a la imitación de Michael Jackson que tomó fuerza luego del fallecimiento del cantante.

La rumba le da para vivir y por eso insiste en impulsar un negocio de eventos, cree que tiene talento para enrumbar a la gente y hacerla reír, además muchos amigos le siguen a cuanta fiesta se inventa. Lo han contratado para que imite no solo a Jackson, su ídolo, sino también a Emanuelle que es, según él nuestro Elvis.

Se describe como un tipo carismático, que tiene pinta y muy competitivo. Sabe que es ansioso e impaciente pero si lo enfoca en la competencia podría beneficiarle. Se enoja con la gente complicada y preguntona. Ha tenido experiencias de viajero vaciado, fue a la copa América de Chile y a Montañita, Ecuador.

Participa en Asia Express para "ir a parchar y seguir gozando". Cree que la comida y la dormida será lo más difícil de la aventura. Asegura que esos ‘chinos’ alucinarán con su show y baile, elementos a los que recurrirá cada vez que necesite atención. Juega fútbol y conoce las bases de defensa personal. No le gustan los reptiles. Sueña con ganar porque quiere devolverle al papá un carro que le robaron hace años y que desde entonces tiene pesadillas con eso. También planea impulsar su negocio de eventos y poder viajar con su familia, en especial con su mamá a la que considera la mejor cocinera.

Describe a su compañero de viaje como un buen amigo, divertido, muy sentimental, creativo, en palabras de él "un gamín fino". Asegura que las viejas le dan 3 vueltas a su amigo y para eso está él, para abrirle los ojos y que deje la bobada. Recuerda que el momento más fuerte que han vivido juntos fue cuando murió la perrita de Eliseo, hacía parte del combo y los enlutó. Le preocupa que durante el viaje joda mucho con el tema de la comida, pues Eliseo es Judío y no come de todo, se cuida mucho y se pone de mal humor cuando tiene hambre.

Nombre: Eliseo Espinoza

Edad: 30 años

Ciudad: Cali

Ocupación: Estudió comunicación social, trabaja en mercadeo pero su verdadera vocación es la organización de eventos nocturnos, mejor dicho la fiesta y la rumba.

Eliseo vive con sus padres y 2 hermanos, uno mayor y otro menor. Alguna vez intentó vivir solo pero no le alcanzó y a los pocos meses regresó donde sus papás. Tiene una 'semi novia' hace 2 años, no le gusta ponerle título a las cosas. Dice que junto a su compañero de viaje son muy reconocidos por hacer rumbas show en apartamentos y de allí surgió la idea de crear una empresa de eventos para que, según él, pudieran seguir haciendo lo que les gusta pero de manera adulta.

Xheo como lo llaman sus amigos, se describe como un hombre persistente que le gustan los retos. Reconoce que su gran defecto es ser tan metido, dice que por sapo le ha pasado de todo. También es montador y muy tocado con el ego. Lo enojan las injusticias y la gente crecida.

Participa en Asia Express para callarle la boca a muchos que no dan un peso por ellos y por el dinero, sabe que esta es la oportunidad de 'llenarse de plata'. A diferencia de su compañero, no solo ha viajado de mochila, también ha estado por Argentina, Egipto e Israel todo incluido gracias a su papá pues viene de familia judía y practican dicha religión. Por ser judío no come cerdo ni mariscos, es semi vegetariano (sólo carnes blancas) y aclara que jamás comería perro, pero eso si come mucho, siempre tiene hambre.

Sueña con viajar por el mundo para desafiar sus miedos. Es claustrofóbico y le teme a las alturas. No sabe nadar. Para esta aventura cree que su mayor talento es el negro, su compañero, mientras que éste actúa él se encarga de recoger el dinero, así siempre lo han hecho y les ha funcionado hasta el momento. Describe a su compañero de viaje como un negro bonito, llamativo, alegre, buen amigo que se cree su papá. Dice que la mayor debilidad de su amigo es la inseguridad, se estresa y se asusta fácil, no hace nada sin que lo impulsen o si está solo. Son una dupla perfecta porque el negro llama la atención pero quien 'tranza' a la gente es él.

Recuerda que el momento más fuerte que han pasado fue porque el papá del negro resultó emproblemado y lo mandaron a la cárcel; también han llorado juntos por viejas.