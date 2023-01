A Leslie Jones no le resultó 'embarazoso' ver sus fotos desnuda en la red

La actriz y humorista Leslie Jones fue víctima el pasado verano de un duro ataque contra su intimidad después de que piratas informáticos accedieran a su teléfono móvil y desvelaran algunas de las fotos privadas en las que aparecía completamente desnuda, pero lo cierto es que al margen de la preocupación que la invadió ante semejante intromisión, la intérprete no se sintió particularmente avergonzada de que la opinión pública pudiera verla al natural.

"Hace poco me 'hackearon' y empezaron a sacar fotos mías en las que salgo sin ropa, algo que la verdad no me molestó demasiado porque nunca he sido precisamente tímida en ese sentido. Me siento cómoda con mi cuerpo y no lo considero en absoluto algo embarazoso. Pero me molesta que no me pidan permiso porque soy como un libro abierto. Si me quieres ver desnuda, simplemente pregunta", se sinceró durante la emisión del último programa de 'Saturday Night Live', en el que trabaja desde hace años.

Publicidad

La artista aprovechó así la oportunidad de poder dirigirse en directo a todos los estadounidenses que siguen el popular espacio televisivo para lanzar un mensaje de fortaleza ante aquellos cuya única intención ha sido la de humillarle y hacer que afloraran sus inseguridades.

"Lo que quiero decir es que si queréis hacer daño a la gente en esta época en la que vivimos, tenéis que esforzaros un poco más con vuestras acciones, no limitaros a inventar apodos dañinos o a sacar a relucir sus cuerpos desnudos. Desde luego, a mí no me vais a abochornar más de lo que ya lo he hecho yo misma", bromeó la actriz, antes de arremeter también contra aquellos que se han dedicado últimamente a insultarla a través de las redes sociales.

"¿De verdad creen que esos comentarios tan estúpidos me hieren? Una vez tuve que enfrentarme a una loca que intentó pegarme con una pala en la parada del autobús porque me había sentado en su sitio del banco. Los verdaderos 'macarras' no son los que escriben en su ordenador, sino los que llevan palas por la calle", manifestó en pleno programa.