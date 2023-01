90 Segundos te cuenta quien es la misteriosa mujer con la que sale Justin Bieber

Misterio resuelto, la joven con la que sale Justin Bieber es Jasmine Villanueva, una modelo con la que el canadiense compartió un paseo "romántico" en Newport Beach, California. Justin y la joven de 21 años pasaron un momento agradable abordo de un yate en compañía de sus amigos.

Luego de un show de One direction, uno de sus integrantes, Niall Horan, se concentró en entretener durante la fiesta posterior al programa a una invitada muy especial, la cantante Selena Gomez. A quienes se les vio besándose y muy cariñosos en una fiesta a la que ambos asistieron.

Publicidad



En esta época decembrina es común las obras de caridad y Kim Kardashian no podía quedarse atrás, la estrella donó mil pares de zapatos a la fundación 'Soles 4 Souls', quienes se encargarán de repartir cada una de las piezas a personas necesitadas.

En Hollywood se llevó a cabo la premier de la séptima película de ‘Star Wars’, allí desfilaron los personajes particulares de la saga como R2D2, C3po y por su puesto sus protagonistas. Solo 5 mil invitados especiales pudieron observar en primicia y antes de tiempo esta cinta.

David Guetta le pidió a 1 millon de aficionados que le ayuden a hacer la cancion oficial de la UEFA Euro 2016. Guetta, el embajador musical del torneo, creará la canción oficial de la fase final, pero quiere contar con la ayuda de tantos aficionados como sea posible para crear un número 1 en todo el mundo.

Los aficionados pueden participar ingresando en un portal de internet y grabar su parte. David tomará las grabaciones de los aficionados y las mezclará para componer su himno « This One's For You », que será lanzado en abril de 2016.