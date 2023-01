5 semanas de embarazo: comienza a formarse todo el sistema cardiovascular del bebé

En la quinta semana de gestación los cambios físicos de la madre comienzan a ser más notorios: el aumento de la gonadotropina, hormona producida por el blastocito que es el embrión en formación, sirve para que el embarazo fluya correctamente y para que la mujer deje de liberar óvulos e interrumpa la menstruación.

Diana Carolina Hernández, ginecóloga de la Fundación Universitaria Sanitas en una entrevista para Caracoltv.com habló sobre lo que sucede en la quinta semana de embarazo.

“En este momento la placenta crece considerablemente y el embrión tiene tres capas donde se va a dar origen el sistema nervioso central, los ojos, la piel y el oído interno. Aquí se comienza a formar todo el sistema cardiovascular”, afirmó.

Además, se empiezan a desarrollar los ligamentos, los huesos, el sistema muscular del bebé, los riñones y parte del sistema respiratorio.

Descubre los cuidados básicos en la quinta semana de embarazo

La alimentación es esencial para el desarrollo y crecimiento del bebé, por eso debes comer saludable y preguntarle a tu médico qué no debes consumir durante este proceso para evitar riesgos. Recuerda que las legumbres, las frutas, las verduras y el pescado aportan nutrientes importantes al feto.

¿Es peligroso tener sexo con mi pareja al tener 5 semanas de embarazo?

El sexo en el embarazo estaba totalmente prohibido hace algunos años, hoy en día muchas parejas tienen dudas si es bueno o no practicarlo. Sin embargo, los médicos dicen que está demostrado que no hay ningún problema con tener relaciones en el embarazo, a no ser que tenga algún riesgo de aborto y deba evitar totalmente cualquier tipo de ejercicio físico.

