40 semanas de embarazo: es la hora del parto

Por fin ha llegado el momento más esperado por todas las mamás: la semana 40. Aquí inicia una etapa de la vida junto al nuevo integrante de la familia.

Debes descansar mucho durante esta semana y no te preocupes si todavía no ha nacido, el médico llevará el control y se cerciorará de que no haya ningún problema. Eso sí, debes tener todo listo en tu maleta para cuando empiecen las contracciones y rompas fuente.

Publicidad

El doctor Camilo Garzón especialista en ginecología y obstetricia de la Clínica Marly de Bogotá, te indica qué debes tener en cuenta durante la última semana de gestación.

“Ya están dadas todas las condiciones para el parto y en la madre se encuentran acentuados todos los síntomas que han ido apareciendo a lo largo del embarazo, como estreñimiento, sensación de ahogo, dolor pélvico, contracciones cada vez más frecuentes, inflamación de las extremidades, etc”.

Además, el feto se encuentra de cabeza y encajado en la parte interior de la pelvis y ya tiene la madurez adecuada de todos sus órganos para presentar la transición a la vida extrauterina.

Por otro lado, se presentan muchos casos en los que el bebé nace en la semana 41, por eso el médico inducirá el parto para dilatar lo suficiente el cuello uterino y así propiciar el nacimiento.

Publicidad

Consejos para la mamá en la semana 40 de gestación

Te daremos unos tips para que identifiques cuándo es el momento adecuado para acudir a urgencias:

Que rompas fuente indica que vas a dar a luz muy pronto. Las contracciones cada cinco minutos durante una hora es otra señal. Dolores arriba de útero.

39 semanas de embarazo: se acerca el nacimiento del bebé .

Publicidad

38 semanas de embarazo: te harán exámenes para saber el estado de la placenta y el líquido amniótico .

Publicidad

.