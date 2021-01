Faltan 5 días para el show de talento más esperado del año ¡A Otro Nivel!

Por un tiempo se silenciaron los micrófonos, ahora el talento, la disciplina y la emoción, que produce hacer realidad un sueño vuelven a sonar en A otro nivel, el show más esperado del año, que regresa a partir de este 3 de febrero a las noches de Caracol Televisión.

126 participantes comenzaron este camino, hoy solo quedan 32, quienes deberán enfrentarse al exigente jurado en una batalla de talento diaria. Cada noche, durante las Fusiones, uno de ellos será eliminado, hasta conocer quién será el ganador.

Noel Schajris, quien llega para ser parte de la mesa del exigente jurado afirmó: <Es importante resaltar que, quienes hacen parte de A otro nivel, son cantantes profesionales que ya tienen gran trayectoria en sus carreras. Entonces, inmediatamente comprendí que estoy con colegas, no con participantes que apenas inician en el camino de la música, y desde el primer momento los he llamado así, ¡colegas! Siempre mi manera de aproximarme a darles un consejo es con esa conciencia de que estoy hablando desde iguales, desde amigos, siempre con ese acercamiento. De Colombia me quedan grandes cosas, los seres humanos que conocí, y, además, que es un país con mucho talento>>.

Greeicy Rendón, por su parte, asegura que la competencia regresa en su nivel más alto: <<Estoy feliz de finalizar este ciclo que empezamos y quedó ahí a medias por lo que sucedió, pero fue muy lindo retomar, porque, como nos ha pasado a todos, también sentimos que los participantes llegaron más emocionales, mucho más agradecidos, más conscientes de un montón de cosas y eso hace que la gente tenga una energía diferente>>.

En cuanto a Paola Jara, dice que los participantes deben darlo todo en el escenario si quieren convencerlos para continuar en la competencia: <<Todos tienen una capacidad vocal y de interpretación increíble. El nivel está cada vez más alto y en estas Fusiones, se ha puesto a prueba el trabajo en equipo, pues permite ver ese lado humano que tiene la capacidad de ser solidario, de brindarle apoyo a su compañero, y de pensar no solo en sí mismo, sino en fusionarse como equipo sin olvidar que es una competencia individual>>.

Cada presentación será muy intensa, y para esto, la presentadora Paulina Vega acompañará a los participantes en cada paso, hasta llegar a la final. << Conducir este concurso es una responsabilidad muy grande, pero con un equipo tan maravilloso como el que tenemos, solo tienes que confiar y hacer lo mejor que puedes. Los televidentes se van a divertir y a inspirar con cada show>>, afirmó la presentadora Paulina Vega.

Por su parte, Juan Esteban Sampedro, gerente de Entretenimiento de Caracol Televisión, habló sobre el proceso al retomar las grabaciones: <<Regresar, sin duda, fue un desafío. No sólo porque teníamos que garantizar la calidad del contenido, sino porque debíamos tener blindados del virus a los participantes, al jurado, a la presentadora y a un equipo de producción de cerca de 100 personas. Para ello remodelamos el set e hicimos que el distanciamiento y las barreras de acrílico y vidrio se interpusieran entre las personas que hacen parte del programa. En paralelo, montamos un sistema de monitoreo de posibles contagios, en donde cada semana se le realizó pruebas a cada una de las personas que estuvo en el proyecto. De esta manera podíamos reaccionar de manera oportuna ante un contagio. Sin duda fue un trabajo arduo, pero nos enseñó que con rigor y extremando las medidas, es posible ir retomando las producciones>>.

Las noches necesitaban música, la emoción, el sentimiento, y un nuevo comienzo. El jurado ya está listo, por eso, Greeicy Rendón, Paola Jara y Noel Schajris, integrante de Sin bandera, los artistas y toda Colombia, vivirán batallas de talento únicas y una final sin igual.

A otro nivel a partir de este 3 de febrero de 2021 a las 8:30 p. m. por Caracol Televisión. ¡Imperdible!