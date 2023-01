Así se vivió el gran lanzamiento para medios de A Otro Nivel, Canta Conmigo

A otro nivel, el concurso de talento musical propio de Caracol Televisión, evoluciona este 2020 con su primera etapa ‘Canta Conmigo’, en donde 126 cantantes profesionales pondrán a prueba su talento en la audición más exigente de Latinoamérica ante 100 expertos de la industria musical.

En esta primera etapa, los participantes deberán convencer a los expertos musicales y de esta manera conseguir su cupo al ascensor o su paso directo al escenario de A Otro Nivel.

Cada noche se presentarán siete cantantes de diferentes géneros musicales y quienes logren que los 100 jurados se pongan de pie y canten con ellos pasarán directamente a la tercera etapa: fusiones. Quienes no logren convencer en su totalidad a los jurados tendrán que disputarse tres cupos del podio. Solo los tres participantes con el mayor puntaje lograrán avanzar a la segunda etapa, es decir, el ansiado ascensor.

La primera etapa de A otro nivel, Canta conmigo fue grabada en Brasil y contó con la participación de reconocidos profesionales de la industria musical como: Maía, Diego Sáenz, Giovanny Ayala, Harin el Indio, Laura Mayolo, Manolo Bellón, Miguel de Narváez, Tata Solarte, Yanetsis Alfonso, Alejandro González, entre otros.

En esta oportunidad, la espectacular Paulina Vega será nuevamente la presentadora durante las tres etapas del concurso.

“La primera etapa, que es A otro nivel – Canta conmigo, es una de las más memorables sin duda alguna. Trabajar con 100 jurados de la industria musical de Latinoamérica no tiene precio. No quisiera que acabara nunca. Estar aquí no solo es una gran experiencia laboral, sino que también me inspira y divierte conocer de primera mano el talento musical de nuestro país”, aseguró Paulina Vega.

La siguiente etapa será A otro nivel – Ascensor. En esta segunda fase, los participantes que clasificaron en la primera tendrán que defender su cupo ante los tres jurados en el ascensor de A otro nivel para entrar a la competencia. Solo con su voz lograrán pasar a las Fusiones.

En su siguiente etapa la competencia dará inicio con las Fusiones, allí los participantes que superaron el ascensor y los que pasaron directo a la competencia desde Canta conmigo tienen que defender su puesto y representar diferentes géneros musicales. Cada participante, de acuerdo con su desempeño, va evolucionando a través de los diferentes niveles de A otro nivel hasta llegar a la final.

Para Paola Jara, uno de los jurados de A otro nivel, hay varias características que el participante debe tener en cuenta si quiere ser el ganador: “Pienso que los artistas debemos ser integrales. No hay que olvidar la afinación, la medida y, sobre todo, que sean muy buenos intérpretes. Me parece también muy importante el estilo, que sean únicos, que tengan talento, disciplina, humildad y estilo”.

El cantante argentino Diego Torres, quien acompañará a Paola Jara en la mesa de los jurados, también resaltó la importancia de que los participantes sean artistas integrales.

“El participante debe tener una voz propia, debe ser un artista integral. Es importante que tenga mucho para aprender, pero también que tenga mucho más para dar (…) Mi mayor motivación para volver a Colombia y ser parte de este concurso fue poder entrar a las casas de las familias colombianas y conocer el talento que las personas tienen para que sea descubierto. Me parece que estos fueron mis mayores motivos”, expresó Torres.

Asimismo, Greeicy Rendón resaltó que entre las características que buscará en los participantes, además de la voz, será el carisma y la confianza en sí mismos.

“Entre ser participante y ser jurado creo que es más difícil ser jurado porque como participante estás en la tarima, te dicen "sí" o "no" y se acabó, pero como jurado sabes que le dices "sí" o "no" a una cantidad de sueños e ilusiones de quienes se presentan. Por otro lado, tres características que debe tener un participante es, aunque parezca obvio, la voz, también hay que tener mucho carisma a la hora de interpretar y confianza en uno mismo”, puntualizó Greeicy.

Por su parte, Juan Esteban Sampedro, gerente de Entretenimiento de Caracol Televisión, habló sobre los imponentes cambios tecnológicos que tendrá esta tercera temporada.

“Por las características propias del formato necesitábamos un lugar que espacialmente fuera gigante, con mínimo 16 metros de altura, Sao Paulo es de las poquitas locaciones con estas características, por eso decidimos realizarlo allá. A otro nivel tiene un derroche de tecnología increíble. tiene más o menos un kilómetro de pantallas que hacen ver el escenario mucho más grande. Es un programa hecho a 12 cámaras, donde toda la secuencia musical está ligada a un espectáculo de luces, es decir, el ritmo de la música es el que maneja las luces a través de una consola. Es una innovación que hace que el show sea mucho más lucido y mucho más grande”, señaló Sampedro.

A partir de la próxima semana, Colombia conocerá a los cantantes que llegarán a lo más alto y que están A otro nivel .¡No te lo pierdas!

Estos son los perfiles de algunos de los jurados que harán parte de la primera etapa ‘Canta Conmigo’:

Maía:

Desde que inició su carrera musical, los sonidos afrocaribe han estado presentes en las canciones de Maía. De su discografía se destacan los éxitos: Niña bonita, Se me acabó el amor, Ingenuidad, El aguacero, Esta noche hay fiesta, Háblame bonito, entre otros.

Laura Mayolo

Cantante y compositora colombiana y vocalista de Mojito lite, una agrupación que ha sido cuatro veces nominada a los Latin Grammy. Algunas de sus colaboraciones han sido con artistas internacionales como Tito Nieves, Franco de Vita y Jarabe de Palo.

Manolo Bellon

Inició su carrera radial en 1969 y desde entonces ha dedicado su vida a los medios, la radio y la música. Ha sido disc jockey y ha dirigido importantes emisoras, también fue periodista en reconocidos medios y editor de las páginas de cultura y espectáculos del diario El Tiempo y crítico musical del mismo medio.

Miguel De Narváez

Es compositor y productor musical, publicista, estratega de marcas y conferencista. Lleva 30 años en la industria de la publicidad, la televisión, el cine y la radio. Ha realizado estrategias sonoras y de producción musical para artistas e importantes marcas del país.

Tata Solarte

Ha sido locutora, directora, conductora y comentarista de importantes emisoras del país. Es jefe de proyectos especiales de BLU Radio y La Kalle.

Yanetsis Alfonso

Cantante, vocal coach y oboísta. Ha entrenado vocalmente a los participantes de varios realities en Colombia como Yo me llamo, La voz Colombia, La pista, Tu cara me suena y A otro nivel. En la actualidad cuenta con su propio estudio llamado La magia de cantar, en donde enseña el cuidado técnico y expresivo de la voz hablada y cantada.





Diego Sáenz

Presentador, locutor, actor, músico e influenciador. En su faceta como músico es baterista del grupo Pirañas, que cuenta con más de 10.000 reproducciones mensuales en las plataformas digitales y con la que ha participado en diferentes festivales alrededor del mundo.

Alejandro González

Cantante, compositor y productor musical colombiano que se dio a conocer cuando hizo parte del grupo Bonka. Actualmente como solista ha tenido grandes colaboraciones con artistas como Carlos Vives, el grupo Bacilos y Yera. Gracias a esto tuvo un reconocimiento por parte de Sony Music por completar más de 85 millones de streamings en plataformas digitales.





Harin ‘El Indio’

Artista de talla internacional, licenciado en Artes escénicas de la Universidad del Valle; tecnólogo en Música IPC y director y catedrático en teatro en la Universidad de San Buenaventura en Cali. Es uno de los mejores imitadores y personifica más de 100 voces de celebres cantantes mundiales en diferentes géneros, También es reconocido por su destacada participación en A otro nivel.

Giovanny Ayala

Es uno de los artistas más importantes de la música popular en Colombia y Latinoamérica. Gracias a su talento ha recorrido innumerables lugares a nivel mundial como gran parte de Europa, México y Estados Unidos, en importantes escenarios como el Madison Square Garden, de Nueva York, en donde ha sido embajador del género popular colombiano.

