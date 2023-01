¡La fiesta después de la fiesta de A Otro Nivel estuvo una locura!

La reunión final fue inolvidable y no era para menos, estaban despidiendo una de las mejores producciones del Canal Caracol de 2017.

¿Se imaginan a los barranquilleros Jair Santrich y Eduardo Escolar cantando a ritmo vallenato con Cantillo?, ¿o qué tal Adry bailando encima de la tarima robándose todas las miradas?

Así de bárbara estuvo la fiesta que se llevó a cabo en un importante bar en el norte de Bogotá con todos los miembros de A Otro Nivel.





El momento de la noche fue cuando Paulina Vega dejó a todos boquiabiertos con su baile sexi, al lado de Jane Riascos y otros participantes, mientras sonaba de fondo 'The Way You Make Me Feel' de Michael Jackson y 'Single Ladies' de Beyoncé.

¡Muy bella la presentadora, que no les quede duda!

La despedida estuvo a la altura, seguro muchos de los participantes seguirán demostrando todo el talento que tienen y llegarán muy lejos.

