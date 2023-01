El lanzamiento para medios de 'A Otro Nivel' fue de otro planeta

En un evento realizado en Bogotá, Colombia, se presentó el primer capítulo del reality musical 'A Otro Nivel'. En el restaurante Café Gaira, representantes de diversos medios de comunicación fueron testigos del inicio de esta historia musical que encantará a toda la familia.

Desde la próxima semana los televidentes disfrutarán de la segunda temporada de 'A Otro Nivel', formato original de Caracol Televisión que llegará a las noches del prime time cargado de emoción, música y talento. Silvestre Dangond, Kike Santander y Fonseca integrarán nuevamente el jurado de lujo de este emocionante concurso donde cantantes profesionales mostrarán de qué están hechos.

La hermosa Paulina Vega, regresa como presentadora del concurso. La ex Miss Universo acompañará a los participantes en los minutos previos a su presentación en el ascensor y a lo largo del programa. “Sufro y me emociono con ellos, es inevitable lograr una conexión con los cantantes. Me he convertido en su acompañante y confidente”, aseguró.

'A Otro Nivel' regresa a la pantalla de Caracol Televisión con algunas novedades. El set tendrá varios cambios que lo harán más llamativo, y por primera vez, estarán en juego más de 700 millones de pesos durante toda la competencia. Los participantes podrán ir llenando sus bolsillos en el trascurso del programa y no hasta el final. "Es el mismo formato con algunas diferencias: los premios serán en efectivo, y el elenco artístico tendrá mucho más nivel. La competencia este año se pone mucho más difícil", comentó Kike Santander.

A lo largo de la competencia, los televidentes escucharán fusiones de diferentes géneros musicales, y de allí saldrán versiones originales que se convertirán en éxitos disponibles para descargar desde todas las plataformas musicales.

Fonseca por su parte, aseguró estar satisfecho con lo que ha encontrado en los participantes de este año. "El nivel de talento de esta temporada es impresionante, sin decir que el año pasado no lo hubo. Por ejemplo, hay tres cantantes líricos que internacionalmente pueden ser muy exitosos", afirmó el cantante.

Silvestre Dangond aportará su alegría, espontaneidad y experiencia en el concurso más esperado por los colombianos. "Es importante que los participantes estén atentos a lo que decimos. El factor ganador, para mí, es que sean reales y que no salgan al escenario tratando de imitar o siendo algo que no son".

"Definitivamente no se lo pueden perder. Es un programa positivo que quita el estrés del día a día. Es un producto que se puede disfrutar en familia de principio a fin", agregó el productor musical Kike Santander.

El programa será nuevamente una plataforma para impulsar la carrera profesional de cantantes que cuentan con cierta trayectoria artística. Un formato con elementos humanos, artísticos y divertidos que captará la atención de los colombianos y los llevará a vivir una experiencia 'A Otro Nivel'.

