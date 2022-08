La táctica de Obvidio para suavizar un regaño en pleno Desatino

La puntualidad es indispensable al momento de grabar las rutinas y sketches de Sábados Felices, pero ningún humorista está exento de que algo extraordinario ocurra y se le haga tarde para llegar a tiempo al llamado. Este fue el caso de Obvidio, quien en plena grabación del Desatino no aparecía y la producción ya tenía todo listo para comenzar. ¡Solo faltaba él! Alí Humar, con la seriedad que lo caracterizaba, ya tenía listo el llamado de atención, pero no contaba con que Obvidio iba a responderle con una buena dosis de humor a su regaño y no se iba a dejar anotar esos puntos negativos. ¡Nodmal en él!

<<50 años, medio siglo y cerca de 2.600 fines de semana entreteniendo a los colombianos, Sábados Felices tiene razones de sobra para ser el único programa de humor en el mundo que se ha mantenido durante tanto tiempo y no es para menos, el talento de sus humoristas da para celebrar un número interminable de aniversarios. Bienvenidos a 50 momentos que valen oro, un especial lleno de magia y buenas historias.>>