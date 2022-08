La historia del Mono Sánchez sobre una turbulencia fuera de un avión

Subirse a una aeronave es un arrullo inmediato para el ‘Mono’ Sánchez, quien no puede evitar dormirse. A pesar de no sentir nada mientras viaja, asegura que no todo el movimiento está dentro del avión. Recuerda un día en el aeropuerto, cuando estaba en compañía de Enrique Colavizza y a la espera de un equipaje que nunca llegó, una señora se les acercó y les pidió que le contaran un chiste. “Señora, si usted ve un boxeador, ¿le pide que le dé un puño?”, respondió el compañero del humorista, dejando confundida a la mujer, quien le preguntó al ‘Mono’ si la respuesta era en serio, por lo que en medio de la risa le dijo que sí.

<<Desde hace 50 años, los amantes de Sábados Felices han encontrado un espacio para curar las caras tristes. Con los mejores humoristas del país, ideas creativas, personajes envidiables y sketches memorables, la producción ha sido todo un éxito durante aproximadamente 2.600 fines de semana. ¡No te pierdas 50 momentos que valen oro, un especial para festejar la vida del programa que ha logrado reinventarse con el paso del tiempo!>>