¬ŅCant√≥ en¬†chino?¬†Jurados no lograron entender¬†qu√© idioma hablaba¬†Britney Spears de Yo Me Llamo¬† Con un idioma que¬†nadie entendi√≥, la imitadora¬†confundi√≥ a los jurados con su interpretaci√≥n y¬†los dej√≥ asombrados con¬†su particular atuendo.¬†