¡The Suso’s Show está de aniversario y trae un invitado que dejará a todos con la boca abierta!

¡Una entrevista nunca antes vista llega a The Suso’s Show para celebrar este nuevo aniversario! Este domingo 10 de septiembre a las 6:00 p. m. los colombianos están invitados a celebrar un año más al aire del programa que tiene como presentador al mueco más querido de la televisión colombiana.

Invitados de la talla de Juanes y Willie Colón han sido entrevistados por Suso. Con ellos, el presentador considera que han sido sueños cumplidos, no obstante, desde su último aniversario, entrevistó a Carlos Vives, recorrió muchas ciudades para estar más cerca de sus habitantes, y esto se une a la lista de deseos cumplidos.

Mira también: La Inflación: Suso visita Pereira para poner a prueba a dos familias y premiarlos

"Recorrí muchas ciudades entregando dinero a las personas por medio de las dinámicas en The Suso’s Show, me caí de la bicicleta en Pereira –aunque ese no fue sueño cumplido, fue una caída cumplida- y sobre todo, lo más bonito en este último tiempo, es que hemos tenido mucho contacto con la gente. Vamos a seguir creando cosas nuevas para que la gente se entretenga y vamos a tener una sorpresa el otro año en las ciudades y en los teatros para que la gente se siga divirtiendo con el programa", aseguró el Paspi.

Aquel embolador de saco y pantalón de cuadros, medias roja y verde, mueco, pero con mucha actitud, es la representación, como dice él, de aquel colombiano de clase baja y soñador que va logrando objetivos en la vida y conoce gente famosa. Así, sin darse cuenta y con mucho esfuerzo, está próximo a celebrar un año más del show que cada domingo le cumple la cita a los televidentes.

No te pierdas: Suso explica cómo sucedió la fuerte caída que tuvo en una bicicleta: “¡Casi me mato!”

Publicidad

Para celebrar, Suso entrevistará en el set al comediante, empresario y libretista, Dani Hoyos, un invitado que sin lugar a dudas, conoce muy bien.

"Es la primera vez que Suso entrevista Dany Hoyos y esto no se había visto en la televisión colombiana. Ha sido una experiencia muy bonita, van a conocer cosas muy personales mías que nadie sabía, y eso hará que el programa salga lindo, emotivo, pero también divertido. Durante esta entrevista, voy a contar sobre el lanzamiento de mi libro, 'El árbol de guayacán', una obra literaria que escribí basada en la muerte de mi abuelo y mi vida con él. Es una novela muy bonita que habla del duelo, de los campesinos, del Covid-19, y es también dedicada a todas las personas que murieron o perdieron a alguien durante la pandemia. En este programa van a ver a Suso y a Dany en el mismo programa y esto llamará mucho la atención", afirmó el invitado, Dani Hoyos (creador e intérprete de Suso el Paspi).