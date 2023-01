Gran estreno de Sin tetas no hay paraíso, este martes 10 de enero a las 10:30 p.m.

Este martes 10 de enero a las 10:30 p. m. no te pierdas el estreno de Sin tetas no hay paraíso. Una historia de ficción que narra la vida de Catalina Santana, una adolescente que vive en un barrio pobre de Pereira y que está dispuesta a todo por encontrar el paraíso.

Catalina es “amiga” de Yéssica a quien le dicen La Diabla, una proxeneta que se encarga de conseguir las niñas más lindas y sensuales del barrio a sus amigos narcotraficantes. Catalina le pide a La Diabla que la presente ante ellos, dejándose tentar por la ambición, pues ve cómo sus amigas del barrio comienzan a tener mucho dinero y lujos dedicándose a la prostitución.

Esta petición es rechazada varias veces pues el tamaño de sus senos no es precisamente lo que buscan los clientes, por el contrario, ellos prefieren las mujeres voluptuosas, razón por la cual Catalina no encaja en el prototipo que le exigen a La Diabla.

Catalina, por su ambición desmedida mata su inocencia y sepulta su niñez y en su afán de salir de la pobreza, y sin importarle que es novia de Albeiro, un hombre bueno y trabajador, se propone como única meta, y cometiendo todo tipo de errores, ponerse un par de implantes en sus senos para agradarle a los narcotraficantes y así cumplir a cabalidad su función como “prepago”.

Con el tiempo y tras haber ganado riqueza y poder, Catalina se da cuenta de que no vale la pena denigrarse a cambio de los lujos, pero cuando lo comprueba, ya no hay vuelta atrás, toda su vida está destruida debido a las desgracias que le han ocurrido. ¡Una condena sin retorno!

