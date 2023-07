Indhira Serrano fue víctima de racismo desde pequeña, pero solo se dio cuenta años después

Indhira Serrano confesó en Se Dice de Mí que su abuela le decía que era una fortuna que fuera inteligente, pues no era nada bella. Con el tiempo, la actriz se convenció de esto y no fue sino hasta años después que se dio cuenta de que, tanto su abuela, como ella habían sufrido del racismo que les decía que por su color de piel no eran bellas.

