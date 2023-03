Jhovanoty está cansado de la gente hipócrita, ¡pero no acepta que él también lo es! Este personaje no tiene reparo en quejarse de aquellas personas que en realidad no se alegran por los logros de los demás y que, por ejemplo, le mienten diciéndole que está adelgazando. Además, nos da ejemplos de situaciones en las que, lamentablemente, no tenemos más opción que fingir agrado.