Ella es Tahiana Bueno, la nueva presentadora de Sábados felices

Tahiana está muy feliz de que crean en ella, cuando presentó el casting, al director Alí Humar, le gustó mucho; para la joven esta nueva etapa en Sábados felices es todo un reto, "siempre debes estar con buena onda y buena vibra".

Desde los 12 años arrancó en un programa local de Barranquilla y aunque es una periodista empírica siempre lo ha tomado con mucha seriedad.

Su comienzo no fue nada fácil, su papá se oponía, sin embargo, perdió la batalla. Lenín Bueno Suárez, uno de los creadores del Binomio de oro, productor de Iván Villazón, Jorge Celedon y periodista, decidió rendirse y como resignación aconsejarle que se preparara porque definitivamente estar en los medios era un campo de batalla.

Tahiana es diseñadora gráfica, estudia arte dramático y el periodismo es su vocación. El diseño gráfico fue su escape cuando su padre se opuso a que se dedicara a los medios.

Pese a que ama el género vallenato, desde muy niña se inclinó al rock. Tuvo una agrupación llamada Código de barras. Ella recuerda como en sus canciones se burlaba de aquellas agrupaciones que se quedaban en el garaje porque no querían ser comerciales; fue difícil continuar con este proyecto, por los tiempos, los ensayos y porque no era fácil conseguir que las niñas en el Caribe les gustara este género musical.

Como si fuera poco, Tahiana compone y toca guitarra, "me hago las uñas y me duran media hora porque cojo la guitarra"; es una amante rotunda del género y la música. Otra de sus facetas es imitar y hacer voces, es la voz oficial del canal Telecaribe.

"Vanessa es irremplazable, siempre la he admirado"

En Sábados felices los televidentes podrán disfrutar de una Tahiana "llena de dulzura, locura y algo de ese toque caribe. La mujer de esta región siempre se ha caracterizado por ser muy expresiva, sonriente y amigable".

Dice que no será igual ni mejor que Vanessa, simplemente diferente "porque cada quien tiene su sello y hay que respetarlo".

Tahiana es modelo desde que tiene ocho años, el modelaje fue una escalera para desinhibirse. "Mi mamá me mete porque yo me vestía como niño. Al principio me quejaba pero luego me di cuenta que me ayudó muchísimo" señala.

Llegó a Bogotá porque quiere proyectarse, no fue nada fácil y asegura que su entrada al Canal Caracol fue lo mejor que le pudo haber pasado.