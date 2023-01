¿Por qué es importante tener unos buenos lentes de sol?

El uso de lentes de sol va más allá de la vanidad, de la moda o del lujo.

El uso de gafas de sol es necesario para preservar la salud ocular. Para los especialistas, entre oculistas y optómetras, este es un tema del que no se les habla mucho a sus pacientes, sin embargo, usar lentes con protección es algo indispensable para prevenir varias enfermedades como: la degeneración de la mácula, el deterioro de la retina y las cataratas, tumores oculares incluyendo el cáncer.

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) en 2019, de 16 millones de casos de ceguera por cataratas, tres millones fue por exposición a los rayos ultravioleta UV. Por eso la importancia y la necesidad de usar lentes de sol permanentemente. El agua, la arena y la nieve son potencializadores de los rayos ultravioleta. Los días nublados, son inclusive más peligrosos que los días soleados, estar a la sombra ya no es una excusa, ya que la gente se quita los lentes o no siente en la necesidad de usarlos y en ese momento es donde los rayos más daño le están haciendo a los ojos.

Los más apropiados

A la hora de escoger unos buenos lentes de sol es importante revisar que tengan una protección del 99 %. La gente tiende a confundir que entre más oscuros sean los lentes, estos los van a proteger más. Un lente oscuro lo único que hace es dilatar la pupila, si un lente es oscuro y no cuenta con un filtro UV de protección, el impacto de la luz a los ojos será mucho más dañino, ya que permitiría la entrada de rayos ultravioleta y de esta manera afectaría la visión.

La recomendación es no comprar lentes que no tengan filtro UV, no importa que sean oscuras. Hay que comprar lentes en lugares autorizados y no los que venden en la calle. Para cuidar su salud visual es fundamental el uso de lentes de sol durante todas las épocas del año.

Innovaciones y Tecnología

Cada la tecnología avanza y con esto cada día los materiales y la innovación de los lentes van cambiando y mejorando. Nuevas tecnologías con materiales más livianos y resistentes cada vez hacen parte de las nuevas colecciones.

Por ejemplo, hoy en día ya hay gafas que vienen con audífonos integrados para oír música y hablar por celular. inclusive cámaras inteligentes integradas a los marcos que le permiten a la gente estar conectados permanentemente con sus dispositivos en donde pueden tomar fotos de lo que están viendo y compartirlas en sus redes sociales.

Esteban Olivera, gerente operativo de LANOF, una óptica colombiana creada en el 2014, cuyo modelo de negocio está enfocado en marcas premium, habló en exclusiva para CaracolTV.Com y contó por qué es importante tener unos buenos lentes de sol.



LANOF llegará a México y Centroamérica

Después de consolidar sus operaciones en Colombia, la marca LANOF, comercializadora de productos ópticos, cruzará fronteras y operará en México, Costa Rica y El Salvador.

“Con esta nueva proyección queremos consolidarnos como una empresa líder en el sector óptico. El negocio en América Latina ha ido creciendo cada vez más y vemos las diferentes oportunidades que están saliendo a la luz para desarrollarlas”, explicó el Gerente General de LANOF, Juan Fandiño.

