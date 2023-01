Llega la segunda edición de ‘Gorda, salón de moda plus size’

La sede será en Casa Acolad (carrera 49 #91-31), localizada en el barrio La Castellana de Bogotá. Este es un espacio donde las protagonistas son las mujeres gordas y las marcas que trabajan en productos y servicios para que se sientan poderosas con ellas mismas, y se diviertan con la moda.

Botas de caña alta, vestidos de fiesta, ropa interior, vestidos de baño, jeans con rotos y diferentes prelavados, chaquetas en denim, jeans levantacola, bralettes, salidas de baño, prendas en telas elaboradas a partir de material Pet, serán algunas de las novedades en este nuevo salón.

Este espacio no solo es un evento comercial, también es la excusa perfecta para que las mujeres de talla grande puedan intercambiar experiencias con personalidades que buscan volverlas poderosas a través de charlas, que tienen temáticas que van desde terapias para fortalecer la autoestima, charlas de tendencias, hasta inspiradoras historias de vida.



Allí, muchas mujeres de talla grande podrán satisfacer su deseo de usar botas de caña alta, que a menos que sean hechas a la medida, pues difícilmente se consiguen en el mercado de las tallas que ellas requieren.

La marca CM Marroquinería, que estará presente en ‘Gorda salón de moda plus size’, no solo llevará botas de caña alta, también tendrá la opción de botas que se pueden transformar en botines, solo con desapuntar la parte alta de la caña y cinturones que de verdad, abracen los voluminosos cuerpos.

Vestir para asistir a eventos que tienen como código de vestuario como gala, cóctel o vestido largo, es otro de los grandes problemas a los que se enfrentan muchas mujeres que usan tallas grandes. En el Salón de Moda marcas como Gorditas Modernas Boutique, By La Gorda Fabiola, BBDabliu y Ktache, tendrán una variada oferta para las mujeres que se enfrentan a estos dilemas estilísticos cada vez que tienen un acontecimiento que exige un poco más de espectacularidad en el look.

También encontrarán ropa interior para todas las ocasiones, para todos los días, prendas diseñadas en todo tipo de materiales y colores, podrán encontrarse en este salón dirigido exclusivamente para las mujeres que buscan prendas en tallas grandes.

Bralettes, que sostienen los bustos pesados, panties que recogen todo lo que tienen que recoger con diseños divertidos y modernos, pero también prendas sexis para la hora de la seducción hacen parte de la oferta de marcas como Creaciones Angelita y Plus Trends traen a Gorda, Salón de moda plus size.

Vestidos de baño elaborados con telas creadas a partir de botellas plásticas recicladas. Inanna, la cada vez más posicionada marca de trajes de baño, decidió entrar en la onda eco y convertir el plástico ya existente de botellas en desuso para generar fibras de alta calidad, que se convierten en telas flexibles, suaves, con lindos estampados y que son amigables con el planeta. Bikinis, trajes completos, kimonos y salidas de baño.

Jeans con rotos, con todo tipo de adornos, con diferentes acabados, desgastes, prelavados, adornos, levantacolas, con bolsillos o sin ellos y hasta la talla 26, se podrán encontrar en Gorda. El jean, prenda por excelencia de la industria textil colombiana tendrá cabida en este evento de moda que ofrece las mejores prendas a las asistentes. Marcas como Joans Jeans, Elena Plus Clothing, Danior Plus, Pretty Much Denim, serán algunas de las marcas que traen diversas prendas para las amantes del bluejean nacional.

Desde chaquetas vestidoras, pasando por la clásica en denim o la más arriesgada llena de pines y apliques, así como blusas con mangas voluminosas, prácticas faldas y vestidos en los más variados textiles y estampados, que perfectamente pueden usarse en climas cálidos o fríos, son los que presentaran marcas como: Jo Plus, Amelie, Balconette y Attika.

Dentro de este Salón de Moda Plus Size también será marco para el lanzamiento de varias colecciones que las marcas han preparado para esta ocasión: Amelie, Ktache e Inanna, presentarán sus más recientes colecciones durante el evento de moda más importante que tiene el segmento de las tallas grandes en Colombia.

Por: Colprensa