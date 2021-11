Greeicy inspira una colección de moda ideal para lucir en época de fin de año

Después de un 2020 con festividades virtuales y a distancia, se reescribe la celebración para pasar de las pantallas a la presencialidad y festejar por todo lo alto vistiéndonos de actitud, tendencia y brillo, características que definen la colección inspirada en Greeicy y en el mensaje de potenciar el amor propio a través del estilo.

“Siempre que me visto trato de estar cómoda, me gusta sentirme fresca y aportar ese toque de coqueteo. Para mí la moda también es arte y siento que es súper emocional, así que me la juego por vestir las emociones”, menciona Greeicy.

Con este aporte de estilo y sensibilidad de la artista por la moda nace Glam Dance, una línea diseñada de manera impecable para los gustos más sofisticados de los seguidores de la moda y las tendencias, para potenciar el poder de todas esas personas inspiradoras que suman a construir nuestra mejor versión.

La marca ha sido pensada como un universo construido a partir de la autenticidad y la pasión, adjetivos que describen también la personalidad de la cantante colombiana, y que quedaron impresos en la colección en la que encontrarán vestidos, jeans, blusas y chaquetas elaboradas con unas gamas de color en la que protagonizan el negro, orquídea, dorado, plata y crudo, además de estampados y un toque de brillo que hacen de esta colección un must.

Para acompañar el proceso creativo se desarrolló un material audiovisual que describe a la perfección la intención de la campaña. Medellín fue testigo del talento del equipo creativo y de producción, y, sin lugar a dudas, del profesionalismo de Greeicy, quien lució las piezas de la colección que estarán disponibles a partir del 18 de noviembre en todas las tiendas de Seven Seven del país.