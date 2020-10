Conoce Last but not Least, un universo de compra diferente e inclusivo

Con el objetivo de reactivar la economía de la industria de la moda en el país, la Cámara de Comercio de Bogotá en alianza con Helena (soyhelena.co) y para la plataforma del Bogotá Fashion Week dan vida a la herramienta Outlet, Last but not Least, que permite salir del stock represado debido a la pandemia y de tal manera afianzar el comportamiento de compra del consumidor.

Esta iniciativa está al aire desde el 30 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2020 y cuenta con una curaduría de lo mejor de los más de 130 diseñadores pertenecientes al BFW 2020, quienes exponen en Last but not Least alrededor de 500 piezas de colecciones anteriores. Dándole la posibilidad de potencializar la compra de moda local en el país gracias a sus precios únicos por medio de descuentos que inician desde los 100.000 pesos.

La industria de la moda se encuentra pasando por un momento interesante, no solo por las adversidades que trajo consigo la llegada del Covid-19, sino por las nuevas miradas que trae esto como consecuencia en el sector. Es por tal razón que Soyhelena.co está comprometida en la creación de soluciones digitales que fomenten el progreso del país aportando mejoras positivas en el desarrollo de la industria.

Helena (Soyhelena.co) se vincula a la iniciativa Outlet para crear la traducción de la estrategia de manera digital, y de tal manera encontrar soluciones que se adaptaran a las necesidades de oferta y demanda, con el fin de llegar con Last but not Least a un mercado mucho más grande otorgándole al consumidor tener acceso a diferentes diseñadores colombianos.

“La idea no es solo tener un e-commerce, sino contar con las herramientas adecuadas que permitan realizar una lectura del consumidor a profundidad para hacer que su experiencia de compra sea memorable” Señala María Paula Bohórquez creadora de Helena (Soyhelena.co)

Last but not Least será un universo de compra diferente e inclusivo que podrán visitar entrando a www.soyhelena.co y en el cual además de conocer las piezas de los diseñadores locales, podrán realizar listas de deseos, compartir en tiempo real vía whatsapp, twitter o Facebook y lo más importante, sumarse a las soluciones que promueven en colectividad el desarrollo del mercado de moda en Colombia.