Mira el video más odiado del momento en YouTube

2.351.071 hasta el momento es el número de 'dislikes' que tiene el video de la 'youtuber' Bianca Heinicke.

El tema publicado el 5 de mayo del presente año, no ha tenido muy buena recepción en YouTube por parte de los seguidores de la australiana pese a que cuenta con una gran calidad musical, lírica y visual.



'How it is' es por estos meses el clip más odiado por los seguidores y consumidores de la plataforma de videos. Actualmente, ocupa el cuarto lugar en los videos más odiados en la historia de YouTube. El tercer puesto lo tiene 'Friday' de Rebecca Black, el segundo es para el tráiler de 'Call of duty' y el deshonroso primer puesto es para 'Baby' de Justin Bieber con más de 7 millones de ‘dislikes’.

