¡Ya nació! Andrea Valdiri le da la bienvenida a su segunda hija, Adhara

Andrea Valdiri le confirmó a sus más de 6 millones de seguidores en Instagram , que nació Adhara, su segunda hija. Hace pocos días la mujer había confesado a través de historias que estaba un poco ausente de las redes sociales porque, a pesar de tener las 40 semanas de embarazo, todavía no estaba en labor de parto, de manera que habría que darle tiempo a la bebé.

Desde un comienzo, Valdiri dejó en claro que quería compartir la felicidad con sus seguidores, así que no dudó por un segundo en informar, agradecer y divertir a todos sus fanáticos durante la labor de parto. Inicialmente, compartió en historias un emotivo mensaje de agradecimiento que pretendía darle las gracias a sus seres queridos por todo el apoyo que le han brindado.

"Gracias a Dios y a todos sus mensajes de apoyo, es invaluable el amor que recibo por parte de ustedes, sus bellas energías me motivan a seguir luchando cada día más. Prometo que no me cansaré de seguir llevando alegrías. Nuevamente, gracias infinitas por su amor. Bienvenida Adhara, mi segundo amor", fueron las palabras que escribió.

Luego, publicó dos fotografías junto a la recién nacida. En la primera se le ve acostada en la camilla con bata, gorro quirúrgico y varios monitores que permiten estabilizarla; sin embargo, lo que se llevó todo protagonismo fue la ternura con que la modelo admira a la pequeña que tiene entre sus brazos. La segunda, es una imagen en donde aparece acompañada de Felipe Saruma, el creador de contenido que la ha ayudado durante las últimas semanas.

Fue precisamente con ese influenciador y con otros como Daniel Villa y Chuz Jaramillo que 'La Valdiri' creó un video viral para divertir a los internautas. Allí se relata de manera cómica el proceso que deben vivir las mujeres cuando rompen fuente. Con tan solo unas horas de compartida, la publicaci´´on ya reúne más de 2 millones y medio de reproducciones.