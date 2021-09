Una práctica única y especial: conoce todos los beneficios de la leche materna

¿Sabías que la leche materna es considerada la primera vacuna para los bebés?

La lactancia materna protege a los recién nacidos de neumonía, diarrea, infecciones de oídos y asma, entre otras enfermedades. La leche de la madre inmediatamente después del nacimiento es importante porque el sistema inmunológico del bebé no está completamente maduro. Por lo tanto, y gracias a su cantidad de beneficios, a menudo se le llama a la lactancia como "la primera vacuna".

Durante la primera hora de vida, la lactancia materna reduce en casi 20% el riesgo de mortalidad en el primer mes, pues ofrece protección inmediata y estimulación del sistema inmunológico.

Según el Ministerio de Salud Pública, la leche materna contiene más de 300 nutrientes y cantidades exactas de grasas, azúcares, agua, proteínas y vitaminas que el niño necesita para crecer y desarrollarse, que a su vez brinda muchos beneficios para el bebé, la madre, la familia, la sociedad en general.

Por eso, a continuación te mencionamos algunos de los beneficios que ofrece esta práctica que conecta con el amor y #LaConexiónNatural:

1. Este superalimento protege a los bebés de alergias, infecciones respiratorias y gastrointestinales; además de enfermedades no transmisibles como obesidad, diabetes mellitus, hipertensión y enfermedades del corazón.

Publicidad

2. Promueve el bienestar físico y emocional de las mamás, ya que las mujeres que dan pecho a sus bebés tienen menos probabilidades de padecer osteoporosis, depresión posparto, artritis reumatoidea y cáncer de ovario, mamas y endometrio.

3. La leche materna favorece la economía de las familias y aporta en la construcción de una sociedad con índices de pobreza más bajos.

4. Ayuda al potencial educativo de los niños y aumenta sus probabilidades de tener un futuro laboral exitoso.

5. El alimento producido por las mamás no genera residuos, no necesita energía para su elaboración y no requiere materiales para su envasado ni combustible para su preparación, por lo que los beneficios también son para el medio ambiente.

Es por todos estos beneficios y ventajas que la lactancia materna no es solo un compromiso de la madre con su bebé, sino que involucra a padres, familiares, cercanos y su promoción es una responsabilidad social.

¡Recuerda que, cuando cuidamos la lactancia materna, logramos #LaConexiónNatural con el amor y la vida!