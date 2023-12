Paris Hilton se confesó sobre su maternidad: reveló por qué hizo uso de un vientre subrogado

Paris Hilton ha iniciado una nueva etapa en su vida, en la cual se ha enfocado en mostrar que ella no es el personaje que por años se esmeró en construir y del cual muchos se han burlado, tildándola de vacía y carente de inteligencia, destacando su faceta como empresaria, socialité y ahora madre. Es por ello que durante una entrevista en el podcast 'Call her daddy' reveló detalles sobre el nacimiento de sus dos hijos, cómo guardó estos secretos y el motivo por el que hizo uso del vientre subrogado.

Inicialmente, la heredera de la cadena de hoteles Hilton explicó que se encuentra muy feliz y que siente que su vida está completa con la llegada de Phoenix y London, a quien aún no ha presentado públicamente. A su vez, recalcó lo enternecedor que ha sido ver a su pequeño relacionándose con su hermana.

En cuanto a cómo ocultó esta noticia a todo el mundo, no solo a sus fanáticos y la prensa, sino también a su familia, Paris Hilton exaltó que es muy buena guardando secretos y que considera que toda su vida ha sido tan pública que no quería que sus hijos fueran motivo de discusión sin siquiera haber nacido: "solo quería tener algo para mí misma por primera vez".

Cabe destacar que recientemente, en la nueva temporada de su reality show llamado 'Paris in love', la socialité dio a conocer el momento en el que conversó con su madre Kathy Hilton sobre la noticia de su primer bebé y cómo fue su reacción al enterarse de este magno acontecimiento.

Al hablar sobre la razón por la cual hizo uso de un vientre subrogado para concebir a Phoenix y London, la empresaria reveló que tiene un trauma luego de su paso por la escuela para jóvenes con problemas Provo Canyon School en Utah, este relacionado con temas de abuso físico, emocional y sexual.

"Si tengo que recibir una inyección, automáticamente entro en pánico y pierdo la capacidad de respirar. Simplemente sabía que eso no sería sano ni para mí ni para el bebé, crecer dentro de alguien que tiene una ansiedad tan alta", fue la impactante declaración hecha por Paris Hilton.

Las críticas no se hicieron esperar y ciertos de sus seguidores expresaron que consideran que esta no es la razón y que simplemente ella no quiso perder su figura ni sufrir los síntomas del embarazo.

Con respecto a los comentarios que se han hecho en redes sociales con respecto a su hijo Phoenix, la socialité dejó en claro que su instinto maternal siempre sale al ataque cuando ve este tipo de ataques y aseguró que podrán hablar lo que quieran de ella, pero que no permitirá que eso pase con sus pequeños.