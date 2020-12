Nanis Ochoa dio a luz a su hija con algunas complicaciones

El cantante de música popular Juan Pablo Navarrete , pareja de Nanis Ochoa , fue el encargado de dar la noticia a través de redes sociales. Según afirmó, su bebé y la modelo se encuentran estables.

Sin embargo, horas antes, Ochoa compartió en su cuenta de Instagram las nuevas noticias, pues sus planes no salieron como pensó ya que tras ir al médico por un fuerte dolor le dijeron que tenía preeclampsia, complicación del embarazo potencialmente severa caracterizada por una presión arterial elevada. Razón por la que sería sometida a una cesárea.

"No fue para nada el parto que me imaginé, por eso no podemos dar nada por sentado y lo mejor es prevenir", fue parte de su mensaje en redes.

Luego de su publicación, nada más se supo hasta este miércoles gracias a Navarrete, quien confirmó que su bebé nació hacia las 7:40 a.m. del pasado lunes 1 de diciembre.

“Solo les quiero decir que Nanis está estable, la bebé también ya nació de urgencia el día de ayer (…) La salud de Daniela no ha estado bien, en este momento se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. No tiene comunicación, solo puedo verla yo”, expresó el artista.

Con esta información, el hombre agradeció por todos los mensajes y pidió entender la situación a quienes tenían algunos compromisos con la modelo.