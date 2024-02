Melody, del 'Baile del gorila', se convirtió en madre a los 33 años y mostró sus fotos posparto

La reconocida cantante Melody, recordada por su exitoso tema musical ‘El baile del gorila’, se convirtió en madre, así lo dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que reúne más de 600 mil seguidores.

Inicialmente, la artista posteó en su feed un reel expresando lo encantada que se encuentra dado al nacimiento de su bebé.

“¡Y llegó el gran día! Me declaro completamente enamorada 🥹😍😍😍😍 Te amamos con todo el corazón”, escribió junto al post que ya recoge 56 mil ‘me gusta' en la red social y múltiples comentarios de felicitaciones.

Poco después, mostró una galería de fotos en la que aparece comiéndose una enorme pizza luego de estar en trabajo de parto, lo que causó risas entre los usuarios de Internet, debido a que entienden que esta no es una labor fácil para las mujeres que se convierten en madres.

“Pensaba que aún te faltaba tiempo, enhorabuena”, “ahora sí acabas de conocer al amor de tu vida, no se compara con nada”, “bendiciones y que los astros protejan a la criatura”, “es el sobrino de toda España, te queremos, cariño”, “eres una excelente y maravillosa artista, me encantas desde siempre, soy de Tenerife Canarias, ojalá vengas algún día aquí”, "me siento un poco viejo con esta noticia", son algunos de los mensajes que se leen.

Cabe aclarar que el 1 de diciembre de 2023, Melody sorprendió a las personas que corearon sus canciones en 2001 al informar no solo que tenía 33 años, sino que se convertiría en madre por primera vez, noticia que la tenía bastante emocionada.

Diferentes admiradores se mostraron sorprendidos acerca de lo rápido que corre el tiempo, pues la joven grabó el video musical cuando tenía 10 años, convirtiéndolo en todo un éxito al igual que otros temas de la época como ‘Aserejé’, ‘La macarena’ y ‘Mayonesa’.

Melody, por el momento se encuentra enfocada en su carrera artística, debido a que incluso estando embarazada aprovechó la oportunidad para seguir dando a conocer su música en diversos programas de televisión en España y hasta en varios portales digitales.

De hecho, actualmente está promocionando sus dos proyectos nuevos titulados ‘El mundo’ y ‘Bandido’.