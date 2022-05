Greeicy Rendón tuvo que defenderse de las críticas por "tratar mal" a Kai: "la mamá es brusquita"

La cantante caleña Greeicy Rendón volvió a aparecer en redes sociales y mostró un poco a su bebé Kai. Pese a que inicialmente se mostró de buen humor, jugando con el pequeño; minutos después tuvo que aclarar en las historias de su Instagram que ama a su bebé y señaló que muchos internautas se toman a pecho los comentarios que ella le hace al también hijo de Mike Bahía.

"Aquí aprendiendo a malcriar bebés, lo único que querés es estar cargado, ¿mi tiempo qué?, ¿mi vida qué?", fue el comentario que hizo la intérprete de 'Los Besos'. No obstante, lo que dijo tiempo después fue "para los que no entienden mi humor, no empiecen a decir que yo no quiero a mi bebé, yo amo a mi bebé, sino que él sabe que yo, diga 'yo tengo una mamá brusquita'".

De igual forma, le pidió a Kai de manera jocosa que la defendiera de las calumnias de las que es acusada, mientras se mostraba consintiéndolo frente a la cámara de su celular.

Un cuerpo de infarto

Greeicy recientemente fue noticia porque se dejó ver de cuerpo completo en redes sociales. En aquella ocasión informó que estaba aprovechando cada momento de descanso del recién nacido para retomar sus entrenamientos y recuperar paulatinamente el tonificado abdomen que lucía en fotos y en sus videos musicales.

Diferentes internautas se han tomado las plataformas digitales expresar lo "transparente" y "sincera" que ha sido desde que se convirtió en madre. Estos son algunos de los comentarios que se encuentran en redes sociales: "ella está siendo real, la maternidad es difícil y aunque AMAMOS nuestros hijos quisieras respirar solas y olvidarnos de todo por unas horas", "el lenguaje del amor, solo lo entienden quienes lo viven", entre otros mensajes.