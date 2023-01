Josse Narváez revela el estado de salud de su hijo y denuncia a la Policía

El actor de Fugitivos y La Ronca de Oro explicó que un hombre agredió al menor y a pesar de sus gritos y la presencia de más de 50 personas, la Policía Nacional no hizo nada para ayudarlo.

Publicidad

“Indignado, impotente @PoliciaColombia dejó ir a un salvaje que agrede a un menor d edad que intenta calmar personas peleando por un puesto”, escribió en redes sociales.

Mira también: Estas fueron las primeras reacciones ante el golpe que recibió el hijo de Josse Narváez

Publicidad

Además, admitió que su hijo sufrió una fractura de tabique e hizo un llamado a decirle “no” al maltrato infantil.

Publicidad

“Testimonios de más de 50 personas alrededor y no sé cuántos vídeos de lo sucedido y mi reacción y @PoliciaColombia no intervino! No me ayudaron”, agregó.

Publicidad

Antes del partido, Josse Narváez había compartido fotos en Instagram con su familia rumbo al estadio para apoyar a la Selección Colombia.