Fotos: Ellos quieren ir al concierto de One Direction

Hemos recibido gran cantidad de fotografías pero deben recordar que para seleccionarlas deben cumplir con ciertos requisitos.

Los criterios de selección fueron:

Publicidad

1. Enviar una foto, no collage, ni montajes, solo una fotografía.

2. Una fotografía en la que aparezcan cinco amigos personificando a One Direction.

3. No fotos de la agrupación One Direction sino fotos de fanáticos reales.

Agradecemos el envío de sus fotografía y a partir de este momento podrás elegir quiénes serán los afortunados en ser invitados en el concierto de One Direction en Bogotá.