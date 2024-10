Yailin acudió a medidas desesperadas y le pidió por redes a Anuel AA un permiso para su hija

Cuando todo parecía haberse calmado entre Yailin La Más Viral y Anuel AA , la reconocida cantante reapareció en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge casi 600 mil seguidores, para exponer una situación que ha estado viviendo con su expareja sentimental debido a que no quiere firmarle una autorización para su hija Cattleya. Al ver que su requerimiento está siendo ignorado y que no encuentra por dónde comunicarse con él, la joven acudió a las plataformas digitales.

"Cuando puedas por favor fírmame el papel que necesito para poder llevarme a mi hija a viajar conmigo. No podemos seguir en esto. Tengo cinco meses pidiéndote que por favor firmes", escribió.

Según explicó, debe realizar un viaje a Nueva York, Estados Unidos, y necesita llevarse a la pequeña; sin embargo, aclaró que no ha podido efectuar este plan porque legalmente está impedida, ya que requiere de la autorización del intérprete de temas como 'Adicto', 'Amanece' y 'Secreto' para poder sacar a la pequeña del país.

"Mi intención no es discutir ni causar problemas, pero como aún no me has pasado lo papeles que necesito, te lo pido por aquí", señaló. Adicionalmente, dijo que ha realizado todo lo posible por mantener su buena imagen como padre de familia ante los medios de comunicación; no obstante, admitió que no ha mantenido a la pequeña "por un año" y se niega a colaborarle con su solicitud.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues recibieron este suceso con buen sentido del humor. En redes sociales se leen comentarios como: "que le meta una demanda para que se quede con la patria potestad", "de lo que se salvó Karol G", "tacaño y feo como dice la canción", "gracias, amor y paz", "cuando un padre no responde, no necesitas permisos. Renuncia a esa paternidad y ya", entre otros mensajes.

Por el momento, Anuel AA no se ha referido al tema, solo se ha encargado de publicar fotografías y videos de sus nuevas adquisiciones en materia de joyería, lo que ha confundido un poco a sus admiradores.

