Viuda de Jota Mario Valencia recuerda al presentador compartiendo la primera fotografía juntos

...Nuestra primera foto juntos... Es increíble cómo puede un corazón amar de tal manera. Es increíble cómo te extraño y como sigues presente en cada segundo de mi vida. Tengo el corazón lleno de recuerdos a tu lado: tus besos, tu ternura, tu voz... amo cuando me decias mooor... Amo cada nota que dejabas para mí y sobre todo amo saber que me amabas. Tú y yo estamos tan compenetrados y unidos, que estoy segura estaremos por siempre juntos, asi yo no te pueda ver. A veces siento que mi vida ya no tiene sentido si tú no estás en ella, pero se que eso no es lo que quieres y vuelvo a respirar. Mi mundo eras tú, y mi vida sigues siendo tú... . . . . . #PorSiempre #11:11