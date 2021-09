Video: Maluma golpeó a fanático que, efusivamente, lo tomó del brazo para una foto

Nuevamente, el cantante de música urbana Maluma se volvió tendencia y dividió opiniones, luego de que se diera a conocer una grabación en donde aparece golpeando a un fanático que lo detiene en las calles de Nueva York para capturar una fotografía. Rápidamente, los internautas se tomaron las plataformas digitales para expresar si estaban de acuerdo o no con su reacción.

En el video se logra ver el momento en el que el intérprete de 'Sobrio' cruza por una zona llena de gente con celulares que le piden instantáneas para subirse a su automóvil; sin embargo, un hombre aprovecha su cercanía para tomarlo del brazo y no dejarlo escapar, gesto que provocó mal genio en el cantante, quien decidió utilizar ese misma extremidad y golpearlo mientras lo miraba con enojo de pies a cabeza.

Luego de que las imágenes se hiciera virales, el colombiano apareció en su cuenta de Instagram , donde reúne más de 50 millones de seguidores, para aclarar la situación y recordar que se siente afortunado de tener una fiel audiencia que lo apoya incondicionalmente en todos sus proyectos musicales.

"Pa' que no cojan a la gente duro, pa' que pillen lo que les puede pasar. (risas) Yo amo su cariño mi gente, siempre, que me den besos, abrazos, lo que quieran. pero hay cosas que se pasan de la línea, hay cosas que se sobrepasan y cuando a uno lo agarran duro de la mano, eso a cualquier persona le incomoda sea uno famoso o no", comentó en medio de sus historias.

Los mensajes de los usuarios no se hicieron esperar: "Por más figura pública que sea no significa que la gente los debe agarrar como quieran", "qué pena uno llegar a ese punto de idolatrar tanto a ese tipo de personas", "justo lo que dije en varias publicaciones: sea cantante o no, a cualquiera le hubiera dado rabia", "mostrando sus verdaderas cualidades humanas", "la fama vuelve loca a la gente", "yo no sé, pero yo no lo tolero", "entonces para qué quiso ser famoso si no supo lidiar con la fama".