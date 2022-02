Tildan a Yeferson Cossio de "humillar" a sus seguidores por regalar un fajo de billetes en la calle

Debido a su fama y dinero, Yeferson Cossio se ha convertido en uno de los creadores de contenido más aclamados por los usuarios de Internet. Su reconocimiento ha llegado hasta el punto que no puede salir a la calle a departir con sus seres queridos sin que los transeúntes le pidan una fotografía o, si quiera, se queden mirándolo; por ese motivo, decidió poner a prueba un truco para distraerlos y poder cumplir con su agenda.

"Cada que yo salgo es un poquito caótico y por eso yo no salgo casi, digamos por tantas fotos y pueden ser 100, 200 fotos, yo estoy muy agradecido y yo quiero mucho a la gente, yo les doy las fotos así me coja la tarde y eso, entonces hoy salí con un bolso lleno de plata y a penas se me amontonaron todos empecé a regalar plata", puntualizó a través de las historias de su Instagram, donde reúne más de 8 millones de seguidores.

Pese a que muchos fanáticos agradecieron su gesto, especialmente porque siempre que se lo encuentran en las calles de Antioquia está presto a compartir un rato con ellos, muchos internautas aseguraron que se trató de un acto egocéntrico, pues consideran que no es bien visto entregar ayuda económica de esta forma a las personas que siguen de cerca su trabajo.

En el video, se logra ver el momento en el que Cossio está rodeado por una multitud; no obstante, segundos después, todos parecen perder el interés en el instagramer, pues en del cielo cayeron un par de billetes.

"Cuando el ego habla", "jamás le pediría una foto", "humillación total, lo peor es que la gente se van a recoger ese dinero. Para mi es un acto de humillación", "la verdad que tristeza… qué humillante", "él me caía bien, ¿pero ahora qué se cree?", "en sus palabras siento burla y menosprecio", "humilla gente disfrazado de acto de caridad, patético", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la red social.