Tekashi abandonó entrevista luego de que una periodista le preguntara si maltrató a Yailin

Tekashi 6ix9ine vuelve a ser noticia en las plataformas digitales luego de que se viralizara un video de una entrevista que concedió en la que se le observa visiblemente molesto con la periodista del programa Primer Impacto por hablar de un tema que no quería responder porque estaba relacionado con el caso que enfrenta con su exnovia, la también cantante Yailin La Más Viral .

"Como te digo, vamos a cambiar de tema porque las próximas preguntas que vengan de esa demanda no me voy a quedar callado (...) Con lo poquito que ya te dije, te expliqué todo", dijo el joven cuando la también presentadora le explicaba que quería conocer su versión de los hechos.

Posteriormente, la mujer lo abordó con contundencia cuestionándolo:"¿alguna vez le pegaste a Yailin?, ¿alguna vez la empujaste?", lo que enfureció al intérprete de canciones como 'Mala', 'Bebé' y 'Pa ti'.

"Es como no entiendo, ¿me entiendes? Quiero ser bueno (...) Tienes que tener vergüenza tú, mija (...) Tú no eres una corte", mencionó mientras se retiraba de su asiento y buscaba la ayuda de su equipo de trabajo para terminar lo más pronto posible el encuentro. Por otro lado, ordenó tomar las fotos que hacían falta para poder irse del evento.

¿Qué proceso legal tienen Tekashi y Yailin La Más Viral?

Es necesario mencionar que la expareja de Anuel AA afirmó en medio del programa Al Rojo Vivo que había interpuesto una denuncia contra Tekashi por "abuso físico, emocional, sexual, financiero, fraude financiero y también explotación”.

De la misma forma, aseguró que era el responsable de que sus videos íntimos se filtraran en las plataformas de contenido para adultos luego de haber sostenido una relación con altibajos.

Por su parte, el rapero no se quedó callado en aquel momento, pues dijo que estaba siendo malaconsejada al decir mentiras para ganar el juicio y quedar bien frente a la opinión pública. Del mismo modo, se declaró inocente de las acusaciones en redes sociales; sin embargo, la investigación sigue abierta, por lo que ambos deberán esperar qué decide el juez ante este caso que se ha convertido en todo un suceso mediático.