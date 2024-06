Taliana Vargas habló sobre su vitiligo y mostró las manchas que tiene en su cuerpo

A pesar de que hace unos años no se le ha visto en más producciones de televisión y está más relacionada con el trabajo social, Taliana Vargas sigue siendo una de las actrices más queridas de Colombia, por lo cual mantiene un contacto constante con sus seguidores en redes sociales.

Esto ha generado que tenga una comunidad, con la cual habla diversos temas. Es por ello que esta famosa decidió hablar acerca de su vitiligo, el cual es la falta de pigmentación en la piel, y explicar desde cuándo y por qué le dio esta enfermedad.

Taliana Vargas explica por qué tiene vitiligo

Por medio de un video, la actriz no solo mencionó que tiene este padecimiento, sino que mencionó que era algo que vive desde la infancia.

"Cuando yo era chiquita, yo me raspaba y me quedaba el blanco, por lo que mi mamá me llevó a cuanto dermatólogo existía en Santa Marta. En todas las fotos de mi infancia tenía esto en mis rodillas", detalló Taliana Vargas, quien dejó ver lo abierta que es con el tema.

Durante su relato, esta famosa hizo énfasis en que cuando era pequeña se daban cuenta de esto solo cuando tenía golpes, no por otra razón: "a mí jamás me salía solo, me tocaba rasparme para que la piel no me pigmentara".

Sumado a esto, explicó que el vitiligo se le aumentó siendo adulta: "a raíz de mis embarazos y de las pérdidas, creo que esa descarga hormonal y ese duelo de perder un bebé fueron los que causaron las primeras manchas en mí".

Taliana Vargas relató que cuando fue a dar a luz a su hija Alicia le comenzaron a salir estas marcas en los codos, inicialmente en el izquierdo. Ya para cuando fue a tener a Antonio, su segundo heredero, las manos también se vieron envueltas en esta enfermedad.

Luego de tres años, desde su último embarazo, sigue con esto activo, aunque hace la salvedad de que no le ha crecido tanto como cuando estaba en etapa de gestación, razón por la que relacionó una cosa con la otra.

La actriz mencionó que actualmente se siente muy tranquila, que no se ve afectada por esto y que después de intentar varios tratamientos optó por no seguir buscando la manera de frenar el vitiligo, aunque se queda mucho del sol. Gracias a esto recalcó que no se imagina siendo una Taliana sin manchas y mostró cómo estas lucen en sus manos y codos.