Taliana Vargas habló sobre el vitíligo que padece y cómo esta enfermedad afecta su vida

Hace algunos meses, la exreina colombiana y actriz Taliana Vargas , se sinceró con sus seguidores en redes sociales y reveló que padece una enfermedad en la la piel mejor conocida como vitíligo.

Desde entonces esta confesión ha despertado la curiosidad de los internautas, quienes cuando tienen la oportunidad le preguntan a la samaria cómo lleva dicha enfermedad.

En esta ocasión, por medio de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la actriz estuvo interactuando con sus fans donde le realizaron varias preguntas, entre ellas cómo maneja el vitíligo y si este afectada su vida.

De inmediato la famosa respondió compartiendo una instantánea en la que dejó ver una gran mancha en su codo, acompañado de un texto en el que explicó que no le afecta en nada, pues no le resultan molestas.

“No me afectan en nada! son solo manchas, no duelen, no pican (…)”, aclaró Vargas.

Asimismo, con respecto a su padecimiento destacó que desearía que todas las enfermedades fuera como esta que no representa ningún peligro ni dolor en las personas,

“Ojalá todas las enfermedades fueran como el vitíligo”, resaltó.

Por otro lado reveló que dejó Colombia y actualmente se encuentra viviendo en Miami, esto debido a que le salieron propuestas laborales importantes para su carrera.

“Ahora estoy viviendo en Miami, tengo propuestas profesionales muy importantes para mí y cuento con el apoyo de mi familia que me están acompañando”, dijo.