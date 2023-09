Silvy Araujo mostró cómo le pidieron matrimonio: "actuamos como si no nos conociéramos"

Silvana Araujo, más conocida en redes sociales como Silvy, se ha posicionado como una de las creadoras de contenido más relevantes con respecto al estilo de vida fitness, lo que ha llevado a que muchos de sus seguidores quieran implementar sus rutinas de ejercicio. Dicho reconocimiento ha hecho que también se interesen por su relación, por lo cual compartió todos los detalles de su propuesta de matrimonio.

A lo largo de su tiempo en estas plataformas digitales, esta influenciadora ha creado una comunidad a la cual llama 'No me rindo', ya que busca que cada uno de los que se suman a este movimiento saquen lo mejor de ellos y eleven su potencial no solamente en lo deportivo. Por esta razón la colombiana ha generado una especie de familia a la cual no podía dejar por fuera de ese importante momento.

Luego de publicar una foto en la cual se le veía muy emocionada, con un anillo puesto y abrazada a su pareja Felipe Pino, Silvy Araujo confirmó que le habían propuesto matrimonio en medio de un viaje en Madrid, en donde estaba inicialmente en un viaje de amigas.

Esto aconteció porque los novios se iban a encontrar en la capital española para pasar allí un día y luego emprender hacia su destino, el cual era Grecia, ya que tenían planeado pasar unos días allí. No obstante, el paisa quería que dicha noche fuera única.

Los recién comprometidos quisieron contar todos los detalles a través de videos en las historias de Instagram de Silvy Araujo, en las que confesaron que los dos estaban bastante nerviosos, pero que no querían demostrar esta actitud ante el otro, no obstante, confesaron que antes de su cita: "actuamos como si no nos conociéramos, como si nunca hubiéramos hablado".

Por otra parte, dado que ella había mostrado en sus historias que su novio iba a usar camisa de botones, algo que no es habitual en él, sus seguidores le habían afirmado que le iban a proponer matrimonio, lo cual la llenó de más ansiedad y la hizo preferir estar lejos de las redes sociales durante esas horas, pues no quería hacerse falsas ilusiones.

A su vez, Felipe Pino contó que tuvo que llamar a su suegra para que se contactara con una de las amigas de Silvy Araujo y así pedirles que llegaran temprano de su última visita en este paseo, ya que él necesitaba que ella se alistara desde temprano y pudiesen llegar a la reserva que había hecho en una terraza de Madrid.

Estando juntos y ya habiendo declarado este como el mejor viaje de sus vidas, la pareja partió con rumbo al lugar en el que iba a ocurrir la magia, el cual estaba decorado con champaña y pétalos de rosas.

Mientras que Felipe Pino hincaba su rodilla, Silvy Araujo solo se tapaba el rostro y decía que no podía creer lo que estaba pasando, pues aunque tenía la ilusión no se imaginaba que este sueño se le hiciera realidad. Es por ello que en varias de las fotografías se le pudo ver llorando, pues confesó que todo esto la ha puesto sentimental y que todo lo da ganas de lagrimear.

Finalmente, la pareja compartió en sus redes el video en el que quedó registrado este conmovedor y emotivo momento, en el que también se ve al padre y las amigas de la creadora de contenido, quienes llegaron después para festejar con ellos.