Silvestre Dangond reveló con detalles el motivo por el que fue hospitalizado

Hace poco, Silvestre Dangond sorprendió a sus seguidores con una fotografía en la que aparece postrado en la cama de un hospital, la imagen preocupó a más de un cibernauta y, en poco tiempo, las especulaciones sobre su estado de salud empezaron a aumentar.

El artista no había revelado información relacionada con su condición física, solo dejó en su post un misterioso mensaje que no daba señales claras de lo que le estaba sucediendo, "¡He sido fuerte muchas veces pero esta vez me venció el miedo de desafiar la vida con la solución en las manos!", escribió. En las últimas horas decidió contarle con detalles a sus fanáticos cuáles fueron los motivos que lo llevaron a ser hospitalizado y cómo se encuentra actualmente.

A través de una transmisión en vivo, Dangond aseguró que está siendo atendido en Barranquilla, lugar al que viajó el pasado domingo para cumplir con unos compromisos laborales, pero sus planes cambiaron cuando un dolor insoportable apareció y no tuvo más opción que acudir al médico.

Gracias a unos exámenes se pudo determinar que el artista tenía una úlcera muy avanzada, cerca del intestino recto. Su estado era tan delicado que el profesional que lo atendió no se explicaba cómo no había sufrido una peritonitis.

Según el relato del cantante, el día del concierto en Valledupar su salud ya estaba quebrantada y por eso tuvo que sacar fuerzas de donde no las tenía para ofrecerle al público seis horas de buena música. El intérprete de 'Las locuras mías' admitió que fue irresponsable al conformarse con una inyección para el dolor, "de pronto no hubiera alcanzado a estar echando yo el cuento hoy en día porque me hubiera empeorado", expresó.

Finalmente, Silvestre Dangond le agradeció al equipo médico que se ha encargado de brindarle los cuidados necesarios y entre risas contó algunas anécdotas que se han presentado durante su estadía, por ejemplo, un desfile de enfermeras "bonitas" suele pasearse por su habitación, e incluso, algunos van solo a prender la luz para poderlo ver y esta cuestión lo llena de mucho ánimo.