SIC ordena a Natalia París detener la promoción de dióxido de cloro

Los riesgosos consejos de Natalia París traspasaron el plano de la virtualidad. Después de que la modelo le sugirió a sus fans ingerir dióxido de cloro para combatir el coronavirus, la autoridad nacional encargada de proteger a los consumidores tomó cartas en el asunto para evitar que la paisa continúe promoviendo en redes sociales la ingesta de esta sustancia, que puede desencadenar graves problemas de salud.

Recientemente la Superintendencia de Industria y Comercio le exigió a la dj eliminar de las plataformas digitales aquellos comentarios en los que invitó a sus seguidores a consumir el compuesto químico, teniendo en cuenta que el INVIMA aseguró que no existen ensayos clínicos que aprueben el uso de dióxido de cloro como posible tratamiento para el COVID - 19 , además el producto no es considerado un medicamento y no cuenta con registros sanitarios que permitan su comercialización en Colombia.

Desde ahora la modelo no podrá promocionar el "remedio" que utiliza para protegerse del virus, pues en caso de omitir las exigencias de la SIC, tendrá que asumir una multa de al menos 1.000 SMMLV. A pesar del revuelo que generaron sus recomendaciones, la expareja del 'Gato' Baptista no se ha referido al asunto de forma oficial.

La entidad invitó a los ciudadanos a informarse a través de los canales oficiales de las autoridades de salud y asimismo a desconfiar de las publicaciones que rondan en redes sociales sobre "soluciones milagrosas" para el coronavirus.

Mientras los usuarios de redes discuten en torno a los consejos de Natalia París , ella está trabajando en nuevos proyectos artísticos. Hace poco publicó en sus historias de Instagram un adelanto de lo que sería su nueva producción musical y aseguró que está "ocupada en cosas creativas".